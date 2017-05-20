Марка adidas пригласит рэперов и диджеев на спортивный уикенд в Москве

На Пушкинской набережной московского парка Горького 20 и 21 мая пройдет открытие спортивно-креативного пространства adidas BaseMoscow. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в субботу, 20 мая.

Гостям мероприятия предложат поиграть в футбол, принять участие в скейт-контесте и интенсивных женских тренировках Power Tri. На празднике выступят рэпер Boulevard Depo, диджеи Raumskaya и Pixelord, группы On-The-Go и Anakondaz, а также Иван Дорн.

После открытия BaseMoscow в нем будут проходить спортивные мероприятия: с 27 мая по 5 июля — турнир по уличному футболу Tango League, трансляции матчей Кубка Конфедераций ФИФА 2017 и финала Лиги Чемпионов УЕФА, женские турниры, панна-баттлы, футбольный фристайл. С 6 июля — женские тренировки Power Tri, йога, танцы, бокс и body-балету. С 26 июля — музыкальные и арт мастер-классы, танцевальные баттлы, тренировки и соревнования в скейтпарке.