Журнал Esquire устроит вечеринку в Москве

В субботу, 20 мая, в Москве состоится Esquire Weekend. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру». Мероприятие будет проходить по адресу Большой Ордынский переулок, дом 4, в лофтовом пространстве, поделенном на интерактивные зоны, и на открытом воздухе.

Зоны Esquire Weekend будут соответствовать основным журнальным рубрикам: «Правила жизни», «Диалоги», «Гардероб», «Чтение», «Голод», «Музыка», «Шедевр» и другим. В особой зоне «Интервью» гостям нужно будет отвечать на любые вопросы главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева.

Во время вечеринки современные российские писатели зачитают отрывки из своих новых произведений, обсудят любимые книги и поговорят о том, куда движется литература, среди участников: Саша Филипенко, Дмитрий Глуховский и Александр Цыпкин.

На Esquire Weekend также будут столичные шеф-повара, рестораторы и сомелье: Владимир Мухин (White Rabbit Family), Тимур Абузяров (Cevicheria), Максим Ливси (Ferma Burger, Brisket BBQ), Влада Лесниченко (винный консультант AQ Kitchen, ADRI), Илья Ниценко («Праймбиф»).

Также среди гостей: Федор Бондарчук, Кирилл Серебренников, Иван Дорн и другие.

