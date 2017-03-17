Москвичей позвали на вечеринку по случаю дня святого Патрика

В субботу, 18 марта в Москве пройдет вечеринка Jameson Irishhood в честь дня святого Патрика. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал один из организаторов мероприятия.

В нем примут участие диджеи Lunice, Fotomachine, Kito Jempere и другие. Мероприятие пройдет в разных барах и ресторанах столицы, в том числе в Fahrenheit, «Юности», Public Bar и «Искре».

Фото: предоставлено Jameson IrishHood 1 /2

Одно из пространств для проведения вечеринки получило название Тайни-сити. Мэром этого своеобразного города на одну ночь избран Kenny Dope — американский хаус-диджей из команды Masters at Work. За работу «Фабрики Грува» отвечают звезда лейбла «ГОСТ ЗВУК», битмейкер Lapti и знаток дип-хауса Александр Lay-Far, электронный дуэт Сергея Сапунова и Романа Кораблева Normality Restored, а также Марк Щедрин и Тимофей Смирнов в режиме back2back.

Чтобы попасть на вечеринку, нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Программа рассчитана на лиц старше 21 года.

День святого Патрика — культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика (около 385—461). В России празднование дня святого Патрика практикуется с конца 1990-х годов и традиционно проходит в виде фестивалей кельтской культуры и массовых мероприятий.