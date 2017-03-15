Эмили Ратаковски прошлась по Нью-Йорку в нижнем белье

Видео: DKNY / YouTube

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски приняла участие в рекламной кампании марки DKNY. Видеоролик с ее участием опубликован на YouTube. Она представила новые модели нижнего белья на весенне-летний сезон.

По сюжету, девушка спит в своей постели, просыпается из-за собаки и выводит ее на прогулку по улицам Нью-Йорка, при этом героиня одета только в нижнее белье.

Ратаковски получила широкую известность после того, как снялась обнаженной в клипах Blurred Lines американского певца Робина Тика и Love Somebody группы Maroon 5. Она уже принимала участие в нескольких откровенных фотосессиях, снимок Ратаковски появился на обложке турецкого издания мужского журнала GQ. Модель начала делать карьеру в кино, самый известный фильм с ее участием — триллер Дэвида Финчера «Исчезнувшая». В ленте она сыграла любовницу главного героя Энди Фицджеральд.

Бренд DKNY основан американским дизайнером Донной Каран. Она руководила компанией до 2015 года, после чего отказалась от своего поста, чтобы посвятить свое время проекту Urban Zen.