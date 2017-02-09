В Москве пройдет секретная вечеринка Boiler Room. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал один из организаторов мероприятия. Она запланирована на четверг, 9 февраля. Попасть на нее без приглашения невозможно, а место ее проведения держится в секрете.

Эта вечеринка станет частью масштабной инициативы Boiler Room и Ballantine’s True Music, посвященной продвижению и поддержке музыкантов-новаторов, чьим творчеством движет бескомпромиссная любовь к искусству.

Полный лайнап включает всемирно известного продюсера и диджея Майю Джейн Коулз (Maya Jane Coles), немецкую звезду брутального техно Криса Либинга (Chris Liebing), румынского диджея и продюсера Cosmin TRG, музыканта Антона Кубикова, выступающего под псевдонимом Juras Lietus (Морской дождь), основателя проекта Resonance Никиту Забелина и диджея, резидента Arma 17 Дашу Редькину.

По традиции попасть на вечеринку можно будет только по личному приглашению организаторов, однако Boiler Room и Ballantine’s дадут возможность получить заветный билет 200 людям: попасть в их число можно, поучаствовав в конкурсе

на сайте PDJ.com.