Гастрономически искушенным россиянам устроят фестивали еды

Сервис «Афиша-Рестораны» организует гастрономические фестивали по всей России. Они пройдут в Сантк-петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге и других городах. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали организаторы мероприятий.

«Подобные мероприятия повышают гастрономическую искушенность горожан, что положительно влияет на развитие отрасли в целом. Мы хотим инициировать больше подобных активностей, чтобы ресторанная жизнь регионов стала насыщенней и разнообразней», — сказал Александр Сысоев, директор по маркетингу сервиса «Афиша-Рестораны».

Первые фестивали пройдут весной, а вторая полна начнется осенью. В фестивалях примут участие известные шеф-повара. «Нынешние гости — очень любознательны, они любят открывать для себя новые места, вкусы, им все интересно. Обычно у них несколько «любимчиков», но они часто ротируются. Именно поэтому разнообразие концепций сейчас очень актуально», — отметил бренд-шеф петербургского SimpleWine Bar и шеф-повар московских заведений Grand Cru by Adrian Quetglas и AQ Kitchen Адриан Кетглас.