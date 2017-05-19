Reebok показал собственную версию мужских комбинезонов

Марка Reebok представила собственную версию комбинезонов для мужчин под названием ReeRomp. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Highsnobiety.

Пока одежда существует только в качестве эскиза. По словам представителей марки, при создании комбинезонов дизайнеры будет учитывать воздухопроницаемость, а крой обеспечит «максимальное удобство при движении.» О старте массового производства пока ничего не сообщается.

Поводом для публикации Reebok стало массовое обсуждение в соцсетях мужских комбинезонов марки ACED Design. Среди пользователей мнения насчет одежды разделились. Некоторые остались в восторге, а другим изобретение дизайнеров показалось смешным.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).