Reebok Classic выпустил кроссовки для музыкальных фестивалей

Перед наступлением летних музыкальных фестивалей компания Reebok Classic выпустила совместную коллекцию с польским брендом Local Heroes. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 апреля.

В коллекцию вошли кроссовки на безе модели NPC II. Они выполнены из премиальной кожи и доступны в двух цветовых вариантах — пастельно-розовом и фиолетовом. Система шнуровки спрятана под «пушистой» накладкой из искусственного меха в тон обуви.

«Бесконечно приятно видеть, как классический продукт оживает, вдохновленный нашей любимой темой – музыкальными фестивалями», — сказала одна из основательниц марки Local Heroes Арета Шпура.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). Reebok Classic — подразделение бренда, ориентированное на выпуск городской одежды и обуви в спортивном стиле.