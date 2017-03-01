Reebok показал эволюционные кроссовки для бегунов

Компания Reebok Classic представила новую модель кроссовок — Zoku Runner. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 1 марта. По словам представителе марки, обувь представляет собой эволюционную модель, вдохновленную наследием бренда.

В переводе с японского слово Zoku означает «племя» и «продолжение». Оба эти понятия стали определяющими для дизайнеров. Обувь выполнена из инновационного бесшовного материала Ultraknit, в продаже они появятся со 2 марта и будут стоить 9990 рублей.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). Reebok Classic — подразделение бренда, ориентированное на выпуск городской одежды и обуви в спортивном стиле.