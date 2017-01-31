Reebok Classic бесплатно почистит кроссовки покупателей

В московском универмаге «Цветной» 4 февраля откроется первый концепт-стор бренда Reebok Classic, представляющего коллекции в стиле спортивный casual и athleisure, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда во вторник, 31 января.

В концепт-сторе наряду с основной коллекцией будут продаваться эксклюзивные модели одежды и обуви и ключевые коллаборации с дизайнерами и художниками. Декор стен отражает развитие марки: например, стилизованные соты, использованные в оформлении, отсылают к технологии Hexalite, обеспечивающей амортизацию.

В день открытия магазина покупателям бесплатно предложат чистку принесенных с собой кроссовок марки и кастомизацию обуви от художников стрит-арта Kogan (Германия) и Occultra (Россия), а также вручат подарки за покупки.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). Reebok Classic — подразделение бренда, ориентированное на выпуск городской одежды и обуви в спортивном стиле. В начале 2017 года Reebok Classic представил совместную коллекцию с рэпером Кендриком Ламаром на базе теннисных кроссовок Club C.