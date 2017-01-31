Названа дата релиза обновленных кроссовок от Канье Уэста

Американский рэпер Канье Уэст и спортивная компания adidas объявили о запуске обновленных кроссовок Yeezy Boots V2. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Обувь выполнена в черно-красной расцветке и появится в продаже 11 февраля.

Верхняя часть обуви изготовлена из материала Primeknit, на боку нанесена надпись SPLY-350.

Модели для взрослых оснащены полупрозрачной резиновой подошвой и боковыми вставками из термопластичного полиуретана, также в продаже появится обувь детских размеров. Цены пока не называются.

Карьеру дизайнера Уэст начал в 2015 году с сотрудничества с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви. Последняя была представлена в середине февраля в рамках Недели моды в Нью-Йорке в 2016 году. Обувь от Уэста выходит ограниченным тиражом.