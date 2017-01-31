Puma выпустила кроссовки с бантами

Немецкий бренд спортивной одежды и обуви Puma выпустил обновленную версию модели кроссовок Basket Heart для женской аудитории. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе бренда.

Новинка вдохновлена балетными пуантами. Вместо шнурков кроссовки зашнурованы атласными лентами, которые завязываются в пышный бант. Наряду с лентами можно также использовать обычные шнурки с широким плетением. Кроссовки вошли в коллекцию бренда в рамках кампании «Будь собой» («Do You»), призванной, по словам представителей марки, «вдохновлять женщин быть уверенными в себе и верными своему стилю». Фирма рекомендует носить эти кроссовки с укороченными брюками, джинсами, легинсами и кюлотами.

Модель представлена в черном и белом цветах, в дальнейшем будут предложены другие цветовые решения. Обувь поступит в продажу 1 февраля. Цена пока не сообщается.

Компания Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, основателя марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. Пост креативного директора марки занимает американская певица Рианна.