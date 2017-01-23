Puma вдохновилась балетом

Компания Puma представила лимитированную коллекцию женской одежды. Источником вдохновения для ее создания послужил балет «Лебединое озеро». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В рекламной кампании приняли участие артистки труппы New York City Ballet Мими Стакер и Оливия Бойссон. Съемки проходили в Театре Дэвида Коха в Линкольн-центре. В коллекцию вошли кроссовки, кейпы, комбинезоны с «перьевым» принтом и переливающимися элементами.

Фото: пресс-служба PUMA

Компания Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, основателя марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. Пост креативного директора марки занимает американская певица Рианна.