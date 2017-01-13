Американский рэпер решил бороться с неравенством кроссовками

Американский рэпер Кендрик Ламар представил новые кроссовки, созданные в сотрудничестве с Reebok Classic. Артист работал над дизайном теннисных кроссовок Club C. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Источником для вдохновения послужил последний альбом музыканта Untitled Unmastered. На первый план в нем было вынесено и переосмыслено значение анонимности, в которой артист увидел желание стереть грани расового и социального неравенства. Таким образом общество обращало бы внимание на само содержание и суть вещей, а не их форму или название.

Фото: пресс-служба Reebok 1 /5

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). Reebok Classic — подразделение бренда, ориентированное на выпуск городской одежды и обуви в спортивном стиле.