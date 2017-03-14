Reebok выпустил кроссовки Nano 7.0 для патриотов России

Компания Reebok выпустила инновационные кроссовки Nano 7.0 в расцветке российского флага. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Фото: пресс-служба Reebok

Обувь изготовлена специально для российского рынка, на стельках нанесена надпись «Каждая Наносекунда имеет значение». Впервые модель была представлена в январе 2017 года. Она шьется с применением технологии Nanoweave, которая представляет собой особую технику переплетения нитей, что делает кроссовки легче без потерь в прочности. Внутренняя часть выполнена из материала ETC, защищающего от натирания. Система Powerlaunch toebox отвечает за правильное положение стопы и уверенное сцепление с поверхностью для большей устойчивости.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). Фирма является подразделением Adidas Group и реализует продукцию брендов Reebok, Reebok-CCM Hockey и Sports Licensed Division.