Рэпер Оксимирон показал «Триумф игры» для Reebok Classic

Марка Reebok Classic представила лукбук новой коллекции одежды, созданной в сотрудничестве с российским рэпером Оксимироном. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Тема новой линейки — «Триумф игры», съемки проходили на теннисном корте.

В коллекции представлены классические спортивные костюмы, худи, бомберы, футболки и поло в сочетании с ретро-теннисным силуэтом кроссовок Club C.

Reebok Classic — бренд городской одежды, обуви и аксессуаров в стиле sport casual, выпускает совместные коллекции со знаменитостями, современными художниками и дизайнерами. В конце июня свет увидела очередная коллекция, разработанная Кендриком Ламаром.

Рэпер Оксимирон (Oxxxymiron) — один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund. На сегодняшний день он выпустил два студийных альбома, последний — «Горгород» — вышел в 2015 году.