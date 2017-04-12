Reebok выпустила вязаные кроссовки для городских пробежек

Спортивная марка Reebok представила новую модель кроссовок для пробежек по улицам и занятий в зале — Print Smooth. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 апреля.

Обувь изготовлена из материала UltraKnit, который, по словам производителей, препятствует натиранию. Верхняя часть кроссовок сделала из вязаного жаккарда: благодаря этому обувь быстро сохнет, не теряет форму и своих дышащих свойств.

Кроссовки доступны в нескольких цветовых вариантах для мужчин и женщин. Они уже поступили в продажу и представлены в фирменных магазинах.

Фото: пресс-служба Reebok 1 /4

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс).