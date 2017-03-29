«Самый горячий дедушка Китая» стал послом Reebok

Видео: Reebok China / YouTube

Актер Дешун Ванг (Deshun Wang), получивший прозвище «самый горячий дедушка Китая», стал официальным послом спортивного бренда Reebok. Об этом сообщает WWD. До этого 80-летний мужчина уже принял участие в рекламной кампании под названием Be More Human.

Широкую известность Ванг приобрел в 2015 году после Недели моды в Пекине. Он принял участием в показе одного из местных модельеров и вышел на подиум с обнаженным торсом.

Reebok — международная компания по производству спортивной и повседневной одежды и аксессуаров, ее штаб-квартира расположена в пригороде Бостона Кэнтоне (штат Массачусетс). Фирма является подразделением Adidas Group и реализует продукцию брендов Reebok, Reebok-CCM Hockey и Sports Licensed Division.