Американцы предписали мужчинам носить летом комбинезоны

Американская марка ACED Design подготовила коллекцию мужских летних комбинезонов RompHim. Средства на реализацию проекта собирали через платформу Kickstarter. Идея нашла отклик, и пользователи вложили в ее реализацию почти 145 тысяч долларов.
По словам представителей марки, комбинезону станут новым трендом. Первые заказы будут доставлены покупателям летом.
Цены на комбинезоны начинаются от 95 долларов, если брать сразу два, то это будет стоить 175 долларов. В линейке представлены несколько вариантов расцветки: от пастельных тонов до разноцветных принтов.
Среди пользователей соцсетей мнения насчет комбинезонов разделились. Некоторые остались в восторге, а другим изобретение дизайнеров показалось смешным.