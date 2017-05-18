Американцы предписали мужчинам носить летом комбинезоны

Американская марка ACED Design подготовила коллекцию мужских летних комбинезонов RompHim. Средства на реализацию проекта собирали через платформу Kickstarter. Идея нашла отклик, и пользователи вложили в ее реализацию почти 145 тысяч долларов.

По словам представителей марки, комбинезону станут новым трендом. Первые заказы будут доставлены покупателям летом.

Who ever said couples couldn't romp together? @oskytico and @celinrob make this look GOOD. #originalromphim #romptogether A post shared by Original RompHim™ (@originalromphim) on May 17, 2017 at 8:25am PDT

Цены на комбинезоны начинаются от 95 долларов, если брать сразу два, то это будет стоить 175 долларов. В линейке представлены несколько вариантов расцветки: от пастельных тонов до разноцветных принтов.

Среди пользователей соцсетей мнения насчет комбинезонов разделились. Некоторые остались в восторге, а другим изобретение дизайнеров показалось смешным.