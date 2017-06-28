Puma оденет подростков в стиле «Лиги Справедливости»

Фирма Puma совместно с Warner Bros. представила коллекцию одежды для подростков, посвященную супергероям из «Лиги Справедливости». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 28 июня.

Главными героями линейки стали Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш и Супермен. В дизайне кроссовок, одежды и аксессуаров использованы фирменные цвета и символы героев.

Фото: пресс-служба Puma 1 /5

«Лига Справедливости» — боевик о супергероях, основанный на комиксе издательства DC Comics. Главные роли исполнили Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Эзра Миллер и Джейсон Момоа. Премьера фильма назначена на середину ноября.

Еще одна новинка — коллаборация с Illumination и Universal. В совместной коллекции представлены несколько моделей обуви и одежда с миньонами.

Фото: пресс-служба Puma 1 /5

Фирма Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, создатель марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. Пост креативного директора марки занимает американская певица Рианна.