Марка adidas перестала сотрудничать с создателем люксовых палочек для еды

Спортивная марка adidas прекратила сотрудничество с американским дизайнером и основателем собственного бренда Риком Оуэнсом. Такое решение было принято спустя четыре года совместной работы. Об этом сообщает L'Officiel.

В официальном заявлении марки говорится, что стороны довольны итогами работы, однако о причинах прекращения контракта ничего не сообщается. Комментариев от Оуэнса пока не поступало.

Компания adidas основана в 1948 году в Германии, занимается продажей спортивной одежды и инвентаря. Под управлением компании находятся также бренды Reebok, Y-3 и RBK & CCM Hockey.

Рик Оуэнс — американский модельер и основатель собственного бренда одежды. «Я пытаюсь делать одежду так, как Лу Рид делает музыку, с минимальными изменениями аккордов», — говорил он о своих коллекциях.

Дизайнер занимается также созданием аксессуаров и посуды. Например, весной 2017 года он представил коллекцию столовых приборов. Речь идет о наборе китайских палочек для еды, стоимость которого составила 1,4 тысячи долларов.