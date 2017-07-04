Марка adidas Originals сделала кроссовки с поддерживающей конструкцией

Спортивная марка adidas Originals представила новые версии кроссовок EQT Support RF и EQT Support 93/17 в премиальном исполнении Primeknit. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 июля. Обе модели будут представлены в актуальной летней палитре — черном и розовом оттенках.

Дизайн кроссовок дополнен поддерживающей конструкцией из термопластичного полиуретана (TPU) и каркасом в области пятки. В продаже новинки появятся с 8 июля и будут представлены в фирменных магазинах марки.

adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».

В середине июня 2017 года марка представила коллекцию 70s, которая дополняет дизайнерскую эстетику кроссовок Campus полноценной линейкой одежды для мужчин и женщин. В нее вошли толстовки с фирменными тремя полосками, юбки, топы и шорты. Ожидается, что вещи поступят в продажу до конца июня и будут представлены в фирменных магазинах и на сайте бренда.