Американский дизайнер сделал палочки для еды за 1,4 тысяч долларов

Американский дизайнер и основатель собственного бренда Рик Оуэнс создал коллекцию столовых приборов. Речь идет о наборе китайских палочек для еды, стоимость которого составила 1,4 тысячи долларов. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Палочки изготовлены из серебра и упакованы в деревянную коробку,обитую верблюжьей кожей. Приборы уже появились в продаже.

Дизайнеры часто выходят за рамки своей привычной работы. Например, Марк Ньюсон создал ограниченную коллекцию чайных сервизов из серебра. Сервиз изготовлен из серебра 925-й пробы. В наборе представлены поднос, чайник, сливочник, сахарница и несколько чашек. Ручки на посуде сделаны из бивней мамонта; также в декоре использованы стебли ротанга.

Цена одного набора — 126 тысяч долларов.