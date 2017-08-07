Марка adidas Originals сшила одежду для страдающих ностальгией по 1990-м

Спортивная марка adidas Originals представила ностальгическую коллекцию одежды EQT в цветах оригинальной линейки 1990-х годов. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 7 августа.

Вещи из женской линейки — платья, толстовки и верхняя одежда — выполнены в лаконичных сером и белом цветах, а также фирменном зеленом EQT Green. Модели украшены вышивкой и светоотражающими принтами. Лейтмотивом мужской линейки стал глубокий синий цвет EQT Blue.

В дополнение к коллекции марка представила новые модели кроссовок EQT Racing ADV, EQT Support 93/17 и EQT Support RF. В продаже они появятся с конца августа.

Фото: пресс-служба adidas Originals 1 /10

adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».