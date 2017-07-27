Бренд adidas Originals переиздал баскетбольную классику

Бренд-производитель спортивной и городской одежды и аксессуаров adidas Originals перевыпустил классическую баскетбольную модель кроссовок. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 июля.

Новые черно-белые кроссовки Crazy 8 ADV PK выполнены из инновационного материала Primeknit с выработкой в виде тонких полосок. Стелька изготовлена из натуральной кожи с «мраморным» принтом, а фирменная рельефная подошва и структурная вставка на пятке, а также исторический логотип-трилистник делают модель узнаваемой. В продажу во флагманский магазин Originals Moscow и интернет-магазин модель поступит 11 августа. Цена на кроссовки пока не называется.

adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».

В начале июля 2017 года марка представила новые версии кроссовок EQT Support RF и EQT Support 93/17 в премиальном исполнении Primeknit. Кроссовки снабжены поддерживающей конструкцией из термопластичного полиуретана (TPU) и каркасом в области пятки.