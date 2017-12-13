Выпущены кроссовки цвета 2018 года

Марка adidas Originals выпустила кроссовки-носки Tubular Doom Soc цвета «ультрафиолет», который институт Pantone назвал оттенком 2018 года. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает HypeBae.

Обувь выполнена из ткани и замшевых вставок, а также имеет дышащую верхнюю часть, как утверждает производитель. В продаже кроссовки появятся с 18 декабря. Их стоимость пока неизвестна.

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7 декабря институт цвета Pantone выбрал оттенок Ultra Violet 18-3838 (ультрафиолет) цветом наступающего года.

22 ноября сообщалось, что Фаррелл Уильямс предсказал стоимость кроссовок, созданных совместно с компаниями adidas и Chanel, на черном рынке. Он заявил, что перепродавать обувь будут за 40 тысяч долларов за пару.

Марка adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».