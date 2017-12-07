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Оттенок 18-3838 назван цветом следующего года

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Главным цветом наступающего 2018 года станет оттенок Ultra Violet 18-3838 (ультрафиолет). Об этом говорится в пресс-релизе института цвета Pantone, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 7 декабря.

«Наше время требует изобретателей и визионеров, которые будут задавать новую парадигму социальной реальности. Новый цвет года символизирует способность предугадывать будущее, которая присуща оригинальному мышлению», — так описали оттенок в институте. Эксперты отметили, что ультрафиолет «будет подпитывать интуицию и воображение».

Цветом 2017 года был выбран зелено-желтый оттенок под названием Greenery. По словам вице-президента компании Лори Прессман, он отражает единение человека с природой и напоминает о весенних листьях.

Американский институт цвета Pantone выбирает главный цвет года с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

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