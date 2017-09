Ходят и отсвечивают

В последней декаде сентября в итальянской Виченце, одном из центров ювелирного производства в Европе, состоялась очередная выставка украшений Vicenzaoro. Хотя этот форум, проходящий дважды в год, ориентирован в основном на оптовых закупщиков, «Лента.ру» смогла выяснить, какие украшения будут популярны наступающей зимой.

Кони в бриллиантах

Как и на большинстве подобных выставок, экспоненты на Vicenzaoro подразделяются по рангам. Центральный павильон форума занимают преимущественно итальянские дома, специализирующиеся на так называемом высоком ювелирном искусстве (high jewellery) — Mattioli, Roberto Coin, Pasquale Bruni, Palmiero, Utopia, Crivelli, Damiani, Nanis, Zoccai, Annamaria Cammilli, — а также «примкнувшие» к ним производители из Индии, уже несколько лет впечатляющие рынок количеством и качеством ювелирных камней. Все эти бренды демонстрируют (или до недавнего докризисного времени демонстрировали) свои новинки на крупнейшем и старейшем европейском ювелирном форуме BaselWorld в Швейцарии. В том же центральном павильоне Vicenzaoro работала и секция Now (Not Ordinary Watch), занятая часовыми брендами премьер-сегмента, в том числе Maurice Lacroix и Altanus Geneve.

Самые, пожалуй, впечатляющие вещи в главном павильоне показали Pasquale Bruni и Roberto Coin. Первый бренд представляла лично креативный директор Эуджения Бруни. Она привезла новинки почти во всех коллекциях-бестселлерах, появившиеся уже после BaselWorld. Дневная линия Bon Ton Goddesses пополнилась моделями с сиреневым халцедоном, лунным камнем и розовым кварцем, ониксовые цветы Ton Jolie получили бриллиантовые ободки, в вечерней линии Secret Gardens появились серьги с каплевидными сапфирами и кольца с уникальными рубинами и изумрудами в несколько десятков карат, а в линии You and Me, Only — помолвочные кольца с бриллиантами-солитерами. Также пополнилась лаконичная линия павированных бриллиантами колец, серег и браслетов Sensual Touch.

Витрина Roberto Coin Фото: Вероника Гудкова 1 /11

Roberto Coin, витрины которого по традиции привлекают внимание ювелирной анималистикой (от бриллиантовых коней до бриллиантовых змей) из линии Masterpieces, пополнил, в числе прочего, свою коллекцию Haute Couture: в ней появились кольца в геометричных оправах, напоминающих ар-деко. Крупный и очень чистый центральный камень (турмалин, рубеллит, аквамарин, аметист) в огранке «эмеральд» окружают мелкие камни огранки багет контрастного или сходного оттенка.

Один из крупнейших итальянских производителей драгоценностей и предметов роскоши Damiani Group в нынешнем году ушел из Базеля, где занимал отдельное пространство, и сосредоточился на Vicenzaoro. Он представил в Виченце не только свою главную высокоювелирную марку Damiani, в которой появилась новая коллекция Margherita, но и более демократичные бренды Salvini и Alfieri & St. John. Марка Antonini, также до недавнего времени базировавшаяся в Базеле, показала линию Atolli — лаконичные дневные и коктейльные вещи (подвески, браслеты, кольца, серьги) с центральным элементом в форме стилизованной литеры «О» с фоном из бриллиантового паве либо, как в самом крупном колье, — эмалевым. У Crivelli, как обычно, было много вещей с яркими цветными камнями — сапфирами и изумрудами.

Трендово и со вкусом

Если высокоювелирные бренды стремятся к оригинальности в каждом сезоне — именно это позволяет им привлекать уже избалованных разнообразием богатых покупателей, — то демократичные бренды, разместившиеся на Vicenzaoro в павильонах, окружающих центральный зал, придерживаются несколько иной стратегии. Для них главное — покупательский интерес, который сейчас подпитывается главным образом персонами так называемых звезд (певиц, актрис) и инфлюэнсеров (блогеров, влогеров, светских персонажей), выступающих в роли бренд-амбассадоров. Закономерно, что в сегменте условного ювелирного масс-маркета, наряду с итальянцами, уверенно выступают турецкие производители — Roberto Bravo, Bros Group и другие.

Так, на стенде бренда Rosato (входит в Bros Group, производит украшения из серебра, главным образом подвески-charms для браслетов и сопутствующие изделия) во время выставки появилась Нина Дзилли (Nina Zilli), популярная певица, выступавшая за Италию на «Евровидении-2012». Она посланница бренда, и во время ее визита там было не протолкнуться от байеров, журналистов и просто посетителей. Законы рынка демократичных украшений таковы, что молодые девушки и женщины охотнее выберут не вообще какой-то браслет с подвесками, а браслет с подвесками как у любимой певицы.

Подвеска из серебра с эмалью, Rosato Фото: Rosato 1 /8

Другие демократичные производители также в кризисные времена прилагают больше усилий к продвижению и незначительной модификации уже существующих линеек, чем к разработке каких-то революционных идей. Покупательская способность в ювелирном сегменте масс-маркетного уровня не растет, поэтому в ходу недорогие решения, позволяющие комбинировать уже имеющиеся у клиентки вещицы с новыми: тонкие браслеты-цепочки (их предлагают буквально все, от Brosway (еще одна марка Bros Group) и популярных в России Thomas Sabo (у него в Виченце было два стенда — ювелирный и часовой в зоне Now) до менее известных у нас марок, например итальянского бренда Dop Gioielli (выпускает серебряные подвески в виде символов Италии, включая пиццу и пасту) и бренда Ella компании Facco Gioelli (он работает с золотом, фирменный знак — эмалевые божьи коровки).

Для клиенток более старшего возраста, которым божьи коровки уже неинтересны, работают марки, разрабатывающие сегмент условной классики. Например, Giovanni Ferraris предлагает вполне конвенциональные коктейльные и дневные линии с крупными цветными камнями в павированных бриллиантами оправах. Итальянский холдинг Graziella (которому, кстати, принадлежит бренд-производитель весьма популярных в России сумок Braccialini) делает крупные и яркие украшения и бижутерию, в том числе с природными и анималистическими мотивами. Уже упомянутый бренд Salvini из Damiani Group предлагает дневные тонкие вещи из золота с бриллиантовым паважем, которые можно комбинировать (например, надевать сразу несколько колец). В ходу и всякая инновационная бижутерия-трансформеры: например, бренд Les Georgettes предлагает золоченые латунные браслеты и кольца в виде ажурных сеток, на которых можно в качестве фона-подложки закреплять разноцветные полоски кожи и пластика, продающиеся отдельно.

Отдельная тема — мужские украшения. С легкой руки итальянцев браслеты и подвески носят в Европе теперь не только южане. Есть бренды, специализирующиеся почти исключительно на мужской ювелирной теме, например Zancan с его вещами в духе Дикого Запада, трансатлантических яхтенных регат, а также всякой рокерской мистики с черепами. Мужскую линейку привозит в Виченцу и ювелирный подбренд известного производителя обуви и аксессуаров Cesare Paciotti (браслеты-шнурки, тяжелые цепи, стилизованные кинжалы с черными бриллиантами).