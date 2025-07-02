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07:26, 2 июля 2025Силовые структуры

Главаря пытавшей студенток на автомойке банды задержали

В Каменске-Уральском задержали главаря банды, пытавшей россиянок на автомойке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В Каменске-Уральском задержали бывшего владельца автомойки, на которую вывозили людей и пытали. Об этом сообщает E1.RU.

Мужчину начали разыскивать для задержания в апреле, но ему удалось скрыться. Тогда его объявляли в федеральный розыск. Известно, что, помимо автомойки, он также владеет одним из пунктов металлоприемки в городе.

По данным источника, на мойку задержанного вывозились те, кто пытался обмануть банду или отказывался от участия в схемах. В первую очередь, речь идет о привлеченных дропперах.

О пытках над студентками стало известно в феврале. Тогда сообщалось, что трое мужчин усадили в машины девушек-студенток, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку на улице Карла Маркса. Там потерпевших раздели, облили ледяной водой и избили, снимая происходящее на телефон. Как уточнил «Ленте.ру» начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, конфликт между молодыми людьми произошел из-за стычки в интернете. Членов банды задержали.

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