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05:16, 20 июля 2026Мир

Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе

КСИР сообщил об ударе по двум нефтяным танкерам в Ормузском проливе
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал два танкера в Ормузском проливе. Об этом со ссылкой на заявление корпуса сообщает Press TV.

«Два танкера, пытавшиеся пройти небезопасным маршрутом, к югу от Ормузского пролива, взорваны, и им было запрещено движение», — заявил КСИР.

Ранее Центральное командование объявило о новой волне ударов по Ирану. Отмечается, что Соединенные Штаты атакуют Исламскую Республику девятую ночь подряд. Президент США Дональд Трамп назвал удар США по Ирану очень мощным.

До этого газета The Washington Post сообщала о намерении США начать полномасштабную войну с Ираном. Указывается, что сейчас Вашингтон наращивает количество военных самолетов в регионе.

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