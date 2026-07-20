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06:00, 20 июля 2026Интернет и СМИ

Диспетчер рассказала о самом странном звонке в службу спасения

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Specialweeb69, последние полгода работающая диспетчером в службе спасения, рассказала о самом необычном звонке. Оказавшаяся на другом конце провода женщина находилась в этот момент на круизном лайнере.

«Она попросила меня, чтобы я направила офицеров полиции к ней домой, чтобы те проверили состояние кошек-астматиков. Оказалось, что сиделка, которую она с ними оставила, ушла на весь день на какую-то тусовку», — рассказала девушка.

Автор также уточнила, что большинство звонков в городе-миллионнике вообще не связаны с какими-либо чрезвычайными ситуациями. Основную их массу составляют жалобы на шум и звонки, во время которых связь обрывается, причем после этого абонент не берет трубку. Что касается действительно важных обращений, то они преимущественно поступают из-за дорожно-транспортных происшествий и попыток несанкционированного проникновения на коммерческие объекты.

Ранее другой диспетчер службы спасения рассказала о самых смешных звонках. Наиболее забавными оказывались случайные вызовы.

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