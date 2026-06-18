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06:00, 18 июня 2026Интернет и СМИ

Диспетчер службы спасения рассказала о самых смешных звонках

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Jovialjumble рассказала о самых нелепых звонках, поступавших ей во время работы диспетчером службы спасения. По ее словам, наиболее смешными оказывались случайные вызовы.

«Одна женщина произнесла в трубку: "Сходи в аптеку, купи клизму, засунь ее себе в задницу и сожми!" Когда она поняла, что разговаривает со мной по телефону, я попросила ее подтвердить, что у нее нет никакой чрезвычайной ситуации», — привела пример девушка.

В другом случае службу спасения атаковали шквалом звонков об угрожающей жизни девушки ситуации, произошедшей в одной из квартир жилого комплекса. На место немедленно был направлен наряд полиции, который за считанные секунды вынес дверь. Однако силовиков на месте встретили изумленные супруги, которые просто чрезмерно громко и страстно занимались сексом.

Ранее диспетчер службы спасения рассказала о самых жутких вызовах. В одном из случаев на другом конце провода оказался ребенок, пытавшийся делать искусственное дыхание своей матери.

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