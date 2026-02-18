Реклама

07:31, 18 февраля 2026

Диспетчер службы спасения рассказала о самых жутких вызовах

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником Best-Cookie2521, работающая диспетчером в американской службе спасения 911, ответила на вопросы пользователей портала. В частности, она рассказала о самых жутких звонках, которые получала.

В первом случае на другом конце провода оказался ребенок, пытавшийся делать искусственное дыхание своей матери с передозировкой наркотиками. «У нее уже было окоченение, а он не сдавался. Он все время повторял, что должен был проснуться и проверить, как она себя чувствует», — написала девушка.

Второй эпизод касался парня, которому позвонила девушка его соседа. Она сказала, что тот якобы собирается причинить себе вред и попросила воспрепятствовать этому. По пути туда молодой человек, чтобы не терять понапрасну время, позвонил спасателям.

«Парень наконец добрался до квартиры, но там на него напали и перерезали ему горло. Он положил трубку, чтобы попытаться зажать рану. Все, что я слышала, — как он задыхался от собственной крови, пытаясь что-то говорить, но у него ничего не получалось», — заключила автор.

Ранее другой диспетчер службы спасения рассказал о наиболее странных звонках, которые ей поступали. По его словам, такие ситуации происходят регулярно, особенно во время ночных смен.

