Диспетчер службы спасения рассказала о самых жутких вызовах

Пользовательница Reddit с ником Best-Cookie2521, работающая диспетчером в американской службе спасения 911, ответила на вопросы пользователей портала. В частности, она рассказала о самых жутких звонках, которые получала.

В первом случае на другом конце провода оказался ребенок, пытавшийся делать искусственное дыхание своей матери с передозировкой наркотиками. «У нее уже было окоченение, а он не сдавался. Он все время повторял, что должен был проснуться и проверить, как она себя чувствует», — написала девушка.

Второй эпизод касался парня, которому позвонила девушка его соседа. Она сказала, что тот якобы собирается причинить себе вред и попросила воспрепятствовать этому. По пути туда молодой человек, чтобы не терять понапрасну время, позвонил спасателям.

«Парень наконец добрался до квартиры, но там на него напали и перерезали ему горло. Он положил трубку, чтобы попытаться зажать рану. Все, что я слышала, — как он задыхался от собственной крови, пытаясь что-то говорить, но у него ничего не получалось», — заключила автор.

