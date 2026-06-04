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Силовые структуры
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19:51, 4 июня 2026Силовые структуры

Названа криминальная деталь в деле пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Экс-следователь рассказал о возможных сроках расследования дела Усольцевых
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница Ирины Усольцевой во «ВКонтакте»

Версия о добровольном уходе или побеге членов семьи Усольцевых является наименее реалистичной. Об этом в интервью «Российской газете» заявил адвокат по уголовным делам, бывший следователь, полковник юстиции в отставке Максим Девятьяров.

«Об этом свидетельствует тот факт, что в автомобиле семьи обнаружены личные вещи и крупная сумма наличных денег», — отметил эксперт.

Более вероятными, по словам Девятьярова, выглядят версии о преступлении или несчастном случае. Он обратил внимание, что Красноярский край — регион с большими лесными массивами и многочисленными водоемами, где регулярно теряются люди. Присутствие в семье пятилетнего ребенка, по мнению эксперта, существенно осложняет сценарий добровольного ухода или длительного самостоятельного передвижения.

Отдельные вопросы вызывает и ситуация с мобильным телефоном главы семьи Сергея Усольцева. По данным свидетелей, его номер, который связан с банковскими счетами и государственными контрактами, периодически появляется в сети, а затем вновь становится недоступным. Девятьяров также предположил, что с учетом общественного резонанса срок следствия будет продлеваться.

Ранее сообщалось, что в поисковых мероприятиях семьи Усольцевых в Красноярском крае появились новые нюансы, чтобы повысить эффективность спасательной операции.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестала выходить на связь. За несколько месяцев поисков их следы так и не обнаружили. Активные поиски пропавших возобновили 23 мая 2026 года.

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