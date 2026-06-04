52-летний мужчина шесть дней выживал на Эвересте без воды и еды

Bild: Пропавший на Эвересте 52-летний проводник 6 дней выживал в одиночку без воды и еды

Пропавший без вести на Эвересте 52-летний проводник шесть дней выживал на горе в одиночку без еды и воды. Об этом стало известно изданию Bild.

Мужчина по имени Дава, работающий шерпой на компанию Himalayan Traverse, 29 мая сопровождал польского туриста во время восхождения на вершину. Однако поляк получил обморожение и присоединился к другим альпинистам на пути ко второму лагерю, 31 мая они завершили поход. Дава остался на территории скального образования «Желтая полоса» и не смог присоединиться к путешественникам.

При этом компания-организатор не отправила ни одного спасателя на поиски пропавшего шерпы. 3 июня другая организация выслала за Давой вертолет, но спасатели не смогли обнаружить его. Все это время шерпа, испытывая голод, жажду и холод, самостоятельно спускался с горы — ему пришлось ползти на четвереньках, чтобы пересечь ледопад. Позже выяснилось, что Дава заметил вертолет и махал ему, но тот пролетел мимо.

4 июня команда Комитета по контролю за загрязнением окружающей среды Сагарматхи (SPCC) собирала мусор на Эвересте и внезапно увидела ползущего человека. Даву срочно госпитализировали вертолетом в больницу Катманду. Проводник получил обморожение и едва мог говорить. «То, как Дава смог пересечь глубокие трещины ледопада, одновременно ужасает и поражает», — сказала спасатель SPCC Дурга Рай.

Уточняется, что весенний сезон 2026 года на Эвересте стал рекордным: 494 альпиниста предприняли попытку восхождения. Сборы за разрешения принесли Непалу более шести миллионов евро (более 514 миллионов рублей). Пять человек не выжили.

Ранее турист с травмированными конечностями пять дней выживал в одиночку в США. 26-летний мужчина потерялся в лесу во время сплава по реке.