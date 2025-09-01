В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

Альпинистка Пиунова заявила, что Наговицину могли спасти с пика Победы

Член Федерации альпинизма РФ (ФАР) Анна Пиунова перечислила варианты спасения застрявшей на пике Победы российской альпинистки Натальи Наговициной. Женщина сломала ногу на высоте семь тысяч метров в августе.

По мнению альпинистки Пиуновой, снять с горы в Киргизии россиянку могли десять акклиматизированных мужчин, собрать которых было бы возможно при наличии денег и друзей.

«Сразу после срыва ее можно было убедить сползти до обелиска (участок на высоте 7000 метров — примечание «Ленты.ру») и оставить там ждать спасателей», — добавила эксперт. По ее словам, альпинист Николай Тотмянин и его клиент переждали под обелиском непогоду в течение 11 дней.

Фото: Unsplash

Для спасения нужно было задействовать пилотов

Для спасательной операции следовало сразу задействовать пилотов, которые имеют опыт полетов на данной высоте. Эксперт отметила, что из четверых альпинистов, поднимавшихся на пик Победы, только немец Гюнтер Зигмунд шел в нормальном темпе, а Наговициной и итальянцу Луке Синигалья не стоило идти в гору в сопровождении неопытного гида.

«Возможно, когда ты идешь в горы без гида, без нормальной страховки, не покрывающей поисково-спасательные работы, в компании незнакомых людей и с минимальным пакетом, то нужно четко понимать, что рассчитывать тебе придется только на себя», — подчеркнула опытная альпинистка. Пиунова обратила внимание, что выбирать маршруты следует по силам, а не по амбициям.

В свою очередь, вице-президент ФАР Александр Пятницин признал, что Наговицина с переломом не могла спастись своими силами. Он подчеркнул, что с той высоты «еще никого не спустили».

Беспилотник провел аэровидеосъемку пика Победы

27 августа Госкомитет национальной безопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места, где находится палатка альпинистки. Беспилотник с тепловизором, несмотря на сильные порывы ветра, смог подлететь близко к месту.

«Признаков жизни на месте нахождения альпинистки Наговициной обнаружить не удалось», — сообщили в Госкомитете.

Наговицина застряла на высоте семь тысяч метров на пике Победы в Киргизии 12 августа. С тех пор специалисты предприняли несколько попыток по спасению женщины, но 23 августа было объявлено о завершении операции.