Беспилотники подлетели к пику Победы, где больше двух недель находится травмированная российская альпинистка. Что они обнаружили?

Дрон не обнаружил признаков жизни Наговициной при съемке пика Победы

Госкомитет национальной безопасности Киргизии в среду, 27 августа, провел аэровидеосъемку пика Победы, где на высоте около 7,2 тысячи метров находится российская альпинистка Наталья Наговицина. Беспилотник с тепловизором, несмотря на сильные порывы ветра, смог подлететь близко к месту.

По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Наговициной обнаружить не удалось Госкомитет национальной безопасности Киргизии

В МЧС Киргизии ранее признали Наталью Наговицину без вести пропавшей. Это связано с тем, что констатировать жизнь или смерть россиянки никто не может.

При этом сообщалось, что оператор дрона потребовал дать ему возможность подлететь к палатке альпинистки. Автор последнего видео с россиянкой Андрей уверен, она может быть до сих пор жива. Кадры, снятые им 19 августа, на которых Наговицина машет рукой из палатки, по его мнению, могут помочь возобновить спасательную операцию. Андрей попросил спасателей закинуть его на вертолете на гору — лететь туда всего час, притом что идти пешком до точки, откуда можно запустить коптер, придется десять дней.

Фото: @natalina_1022

Владелец дрона разместил видео, на котором Наговицина машет рукой подлетевшему к ней беспилотнику. Кадры с разных ракурсов сняты утром и днем 16 августа. На видео Наговицина находится в оранжевой палатке: предполагается, что это зафиксировали до того, как другую, более теплую палатку, ей принес итальянец Лука Синигалья. Женщина помахала рукой, когда беспилотник приблизился к ее укрытию.

Накануне в посольстве РФ в Бишкеке пояснили, что у них нет информации, будет ли МЧС России предпринимать еще попытки спасения Наговициной.

Операцию по спасению российской альпинистки официально прекратили

25 августа руководитель базового лагеря Дмитрий Греков сообщил, что кампания по спасению Наговициной официально завершена. Он подчеркнул, что спасти альпинистку с высоты 7,2 тысячи метров на подъеме к пику Победы нереально. В связи с этим держать группу нет смысла, базовый лагерь на высоте 4050 метров эвакуируют.

Вертолет Airbus Helicopters H125 не смог вылететь за альпинисткой из-за непогоды, уточнил пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чаргынов. По его словам, итальянские пилоты, которые должны были участвовать в спасательной операции, два дня прождали в Каркыре неподалеку от пика Победы, однако погодные условия не позволили вертолету вылететь.

Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков пояснял, что Наталью Наговицину невозможно транспортировать с того места, где она находится, так как туда невозможно добраться. По его словам, за всю историю таких случаев не было. Греков уточнил, что спасателям известно ее местонахождение, но оттуда невозможно спустить человека на руках. «Только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», — пояснил он.