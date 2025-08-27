Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:33, 27 августа 2025Путешествия

Оператор дрона потребовал дать ему возможность подлететь к палатке Наговициной

Shot: Оператор дрона потребовал дать ему возможность подлететь к Наговициной
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

Оператор дрона потребовал дать ему возможность подлететь к палатке российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, автор последнего видео с россиянкой Андрей уверен, она может быть до сих пор жива. Кадры, снятые им 19 августа, на которых Наговицина машет рукой из палатки на высоте 7,2 тысячи метров, по его мнению, могут помочь возобновить спасательную операцию.

Материалы по теме:
«Спасти нереально». Операция по спасению российской альпинистки, застрявшей на пике Победы, официально прекращена
«Спасти нереально». Операция по спасению российской альпинистки, застрявшей на пике Победы, официально прекращена
25 августа 2025
На пике Победы за месяц погибли четыре альпиниста. Почему их тела останутся там надолго?
На пике Победы за месяц погибли четыре альпиниста. Почему их тела останутся там надолго?
26 августа 2025

Как сообщает Telegram-канал, идти пешком до точки, откуда можно запустить коптер, придется десять дней. Поэтому Андрей попросил спасателей закинуть его на вертолете на гору — лететь туда всего час.

Ранее в МЧС Киргизии признали Наговицину, которая с 12 августа находится на пике Победы, без вести пропавшей. Это связано с тем, что констатировать жизнь или смерть россиянки никто не может.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев пригрозил соседней стране

    В Кремле высказались о роли Трампа в урегулировании конфликта на Украине

    Появились подробности по делу мэра российского города

    Раскрыта цена роскошного помолвочного кольца Тейлор Свифт

    В США похвалили Мерца за слова о невозможности сохранения социального государства

    Российская школьница захотела заработать на смерти бойца СВО

    Канада захотела усилить военное сотрудничество с ЕС и Украиной

    Россиянин провел неделю в море на бочке из-за ее содержимого

    Два пенсионера попытались обмануть российского депутата на 300 тысяч долларов

    Раскрыто состояние альпинистки Наговициной по результатам видеосъемки с воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости