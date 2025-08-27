Оператор дрона потребовал дать ему возможность подлететь к палатке Наговициной

Shot: Оператор дрона потребовал дать ему возможность подлететь к Наговициной

Оператор дрона потребовал дать ему возможность подлететь к палатке российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, автор последнего видео с россиянкой Андрей уверен, она может быть до сих пор жива. Кадры, снятые им 19 августа, на которых Наговицина машет рукой из палатки на высоте 7,2 тысячи метров, по его мнению, могут помочь возобновить спасательную операцию.

Как сообщает Telegram-канал, идти пешком до точки, откуда можно запустить коптер, придется десять дней. Поэтому Андрей попросил спасателей закинуть его на вертолете на гору — лететь туда всего час.

Ранее в МЧС Киргизии признали Наговицину, которая с 12 августа находится на пике Победы, без вести пропавшей. Это связано с тем, что констатировать жизнь или смерть россиянки никто не может.