Россиянку Наговицину признали пропавшей без вести

МЧС Киргизии официально признало россиянку Наговицину пропавшей без вести
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Наталья Наговицина

Наталья Наговицина. Фото: @natalina_1022

В МЧС Киргизии признали российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая из-за сломанной ноги не могла передвигаться и с 12 августа находилась на пике Победы на высоте около 7 200 метров, без вести пропавшей. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов подтвердил, что МЧС Киргизии официально признало Наговицину пропавшей без вести. Это связано с тем, что констатировать жизнь или смерть россиянки никто не может.

23 августа объявили о завершении операции по спасению Наговициной. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков подчеркнул, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Альпинистка застряла со сломанной ногой на высоте 7000 метров на пике Победы в Киргизии 12 августа. Попытки вызволить женщину из снежного плена привели к кончине альпиниста из Италии. Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что с пика Победы никого не эвакуируют из-за труднодоступной местности.

    Все новости