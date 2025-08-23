Спасатели завершили операцию по спасению застрявшей в горах Киргизии россиянки

Спасатели завершили операцию по спасению застрявшей в горах Киргизии Наговициной

Спасатели завершили операцию по спасению альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей в горах Киргизии 12 августа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на начальника базового лагеря альпинистов Дмитрия Грекова.

«Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — заявил Греков.

Прекращение восхождения спасателей к Наговицыной также подтвердили в МЧС Киргизии, передает «Интерфакс». Собеседник агентства назвал причиной плохую погоду.

Наговицына застряла на высоте 7 тысяч метров на пике Победы в Киргизии 12 августа. Она сломала ногу. Ранее отмечалось, что шансы на спасение россиянки крайне малы.