Спасение туристки с Пика Победы посчитали губительным для спасателей

Альпинист Яковенко: Спасение туристки с Пика Победы будет губительным

Александр Яковенко, председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России, прокомментировал «Матч ТВ» ситуацию с застрявшей в горах Натальей Наговицыной.

«Оттуда никого не эвакуируют. Девушка, не имеющая нужной подготовки и нужной квалификации, пошла с человеком, не имеющим нужной квалификации и нужного понимания, как и куда они пошли. Это большая проблема, это трагедия. Если кто‑то спасет — это будет чудо», — заявил Яковенко.

12 августа 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына оказалась в снежной ловушке в горах Киргизии. На пике Победы женщина сломала ногу и застряла на высоте 7 тысяч метров без еды и воды. Напарник россиянки по имени Роман оказал ей первую помощь, после чего решил завершить спуск самостоятельно, чтобы в штурмовом лагере попросить помощи для подруги.