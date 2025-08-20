Россиянка сломала ногу при спуске с самой опасной горы СССР. Восемь дней она в снежном плену без еды и воды. Успеют ли ее спасти?

Застрявшая на пике Победы в Киргизии россиянка перестала подавать признаки жизни

12 августа 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына оказалась в снежной ловушке в горах Киргизии. На пике Победы женщина сломала ногу и застряла на высоте 7 тысяч метров без еды и воды. Восемь дней россиянка провела в палатке, а несколько попыток вызволить ее не увенчались успехом — помешали плохие погодные условия и нулевая видимость. Некоторые источники сообщают, что женщина могла не выжить, в то время как другие опровергают информацию о кончине Наговицыной. Все, что известно об инциденте — в материале «Ленты.ру».

«Она двигаться не может, время работает против нее»

О случившемся с Натальей сообщила 18 августа ее сестра Юлия Лыкова. Альпинистка получила травму ноги во время спуска с семитысячника, который считается одной из самых опасных вершин на территории бывшего СССР. Напарник россиянки по имени Роман оказал ей первую помощь, после чего решил завершить спуск самостоятельно, чтобы в штурмовом лагере попросить помощи для подруги.

Она двигаться не может, время работает против нее, я не знаю, сколько у нее еды и газа. Телефон начальника базового лагеря мне не дают, поэтому мне неизвестно, когда и будет ли вообще оказана помощь моей сестре! Помогите! Юлия Лыкова сестра пострадавшей

Когда о ситуации Натальи стало известно другим альпинистам на пике Победы, двое из них — итальянец Лука и его немецкий приятель — бросились на помощь россиянке. В среду, 13 августа, они принесли женщине спальник, горелку, еду и газовый баллон. Мужчины заночевали в ее палатке на горе, поскольку были слишком истощены после долгого пути, чтобы сразу же возвращаться обратно.

На следующий день альпинисты спустились за подмогой, но из-за плохих погодных условий Лука получил обморожение рук. Вскоре они вдвоем вновь попробовали добраться до россиянки по другому пути — через пик Важа Пшавела, однако были вынуждены заночевать в спальниках на высоте 6,8 тысячи метров, так и не дойдя до Натальи.

Фото: Unsplash

Спустя сутки Лука почувствовал себя плохо и проконсультировался с врачом по рации. Тот предположил, что у итальянца может быть отек мозга. В пятницу, 15 августа, альпиниста не стало. Его тело все еще находится в горах в пещере. Его планируют спустить вниз вместе с Натальей, однако, по словам экспертов, времени на ее спасение все меньше.

Спасательная операция альпинистки

Известно, что 19 августа группа военных спасателей приготовилась эвакуировать застрявшую на пике Победы в Киргизии россиянку. По данным Минобороны республики, специалисты были заняты вызволением других альпинистов, многие из которых тоже получили травмы в горах. Однако теперь они направились к Наталье. При этом никаких точных сроков по ее спасению нет.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Прежде два вертолета уже пытались добраться до россиянки — Ми-8 и Ми-17ВМ. Обе операции прошли безуспешно из-за плохой видимости. Более того, один из пилотов не справился с управлением, в результате чего пострадал он сам —компрессионный перелом позвоночника — и один из спасателей компании «Аксай тревел» — вывих тазовых костей. Оба сейчас находятся в стабильном состоянии.

Предполагается, что у Натальи в настоящее время нет воды и еды. Как долго она уже находится без питания, неизвестно. На снятых с дрона кадрах 19 августа россиянка все еще жива и лежит в палатке в спальном мешке.

Однако в Telegram-канале Shot предположили, что россиянка не смогла выжить, поскольку она не двигается. При этом Mash сообщает, что надежда на то, что женщина жива, все еще есть.

Фото: @natalina_1022

Спасатели выдвинулись к ней 19 августа, но путь займет до пяти-шести дней и будет для них опасным. Несколько опытных альпинистов также отправились искать Наговицыну.

Спасатели не могут до нее добраться. Там непогода, связи с ней нет. Неизвестно, жива она или нет. Спасательные работы там идут постоянно, именно из-за непогоды они пока не могут до нее добраться Александр Яковенко председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России

Из-за особенностей ландшафта в месте ее нахождения спуск травмированного человека будет затруднен. Известно, что палатка стоит на том же месте, где 10 лет назад не выжил другой альпинист Михаил Ишутин. Его тело все еще не эвакуировано. Уже завтра температура воздуха в этой местности опустится с минус 23 до минус 26 градусов.

Фото: @natalina_1022

Наталья потеряла мужа на соседнем пике Хан-Тенгри

Наталья и прежде покоряла горные вершины на территории бывшего СССР. В одном из таких подъемов россиянка лишилась мужа Сергея в 2021 году. Они вместе находились на пике Хан-Тенгри (рядом с пиком Победы). Женщина отказалась оставить одного своего супруга, не пережившего инсульт, однако спасателям удалось уговорить ее спуститься с ними. Спустя год Наталья вернулась туда и установила мемориальную табличку в честь Сергея.

