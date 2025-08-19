Иностранец не выжил во время попытки спасти застрявшую на горе россиянку

Итальянец не выжил во время попытки спасти застрявшую на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой россиянку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Лука вместе с немецким альпинистом дважды пытался помощь 47-летней Наталье. В среду, 13 августа, они принесли женщине спальник, горелку, еду и газовый баллон. Мужчины заночевали в ее палатке на горе, поскольку были истощены после долгого пути.

На следующий день альпинисты спустились за подмогой, но из-за плохих погодных условий иностранец получил обморожение рук. Вскоре они вдвоем вновь попробовали добраться до россиянки по другому пути, но были вынуждены заночевать в спальниках на высоте 6,8 тысячи метров.

Спустя сутки Лука почувствовал себя плохо и проконсультировался с врачом по рации. Тот предположил, что у итальянца может быть отек мозга. В пятницу, 15 августа, альпиниста не стало. Его тело все еще находится в горах в пещере. Его планируют спустить вниз вместе с Натальей.

Ранее Mash писал, что Наталья находится на семитысячнике с 12 августа — 7 дней. Ее напарник оказал путешественнице первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за подмогой. На кадрах с дрона видно, что путешественница лежит в розовой палатке живая. Две попытки добраться до нее на вертолетах оказались безуспешны из-за плохой видимости. В ходе операции пострадали пилот и спасатель.

