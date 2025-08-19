Россиянка взошла на горный пик в Киргизии, сломала ногу и оказалась в ловушке без еды

Российская альпинистка взошла на вершину в Центральной Азии и на семь дней оказалась в ловушке, выживая без еды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 12 августа 47-летняя россиянка по имени Наталья сломала ногу на горном пике Победы в Киргизии и застряла на высоте семь тысяч метров. Ее напарник оказал путешественнице первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за подмогой.

На следующий день Наталью попытались вытащить два иностранца, но погодные условия и усталость не позволили им снять женщину с высоты, ее закутали в спальный мешок и оставили на месте. В воскресенье за альпинисткой прилетел вертолет, однако он попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку.

На кадрах с дрона видно, что путешественница лежит в розовой палатке живая. Следующая попытка вызволить ее запланирована на 19 августа. Однако спасательной операции может помешать снегопад.

Уточняется, что четыре года назад туристка потеряла мужа на пике Хан-Тенгри, расположенном в 16 километрах юго-западнее от Победы. Супруг Натальи оказался парализован. Спасателям удалось вытащить только альпинистку, которая оставалась с мужем до конца. Через год россиянка поднялась на гору снова, чтобы установить табличку в память о нем.

