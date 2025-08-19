Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:02, 19 августа 2025Путешествия

Россиянка взошла на горный пик в Киргизии, сломала ногу и оказалась в ловушке без еды

Российская альпинистка семь дней выживает без еды на пике Победы в Киргизии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Российская альпинистка взошла на вершину в Центральной Азии и на семь дней оказалась в ловушке, выживая без еды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 12 августа 47-летняя россиянка по имени Наталья сломала ногу на горном пике Победы в Киргизии и застряла на высоте семь тысяч метров. Ее напарник оказал путешественнице первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за подмогой.

На следующий день Наталью попытались вытащить два иностранца, но погодные условия и усталость не позволили им снять женщину с высоты, ее закутали в спальный мешок и оставили на месте. В воскресенье за альпинисткой прилетел вертолет, однако он попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку.

На кадрах с дрона видно, что путешественница лежит в розовой палатке живая. Следующая попытка вызволить ее запланирована на 19 августа. Однако спасательной операции может помешать снегопад.

Уточняется, что четыре года назад туристка потеряла мужа на пике Хан-Тенгри, расположенном в 16 километрах юго-западнее от Победы. Супруг Натальи оказался парализован. Спасателям удалось вытащить только альпинистку, которая оставалась с мужем до конца. Через год россиянка поднялась на гору снова, чтобы установить табличку в память о нем.

Ранее турист пять дней просидел без воды со сломанной ногой на леднике в Европе. Пропавшего без вести 38-летнего американского климатического репортера нашли живым в глубине национального парка Фолгефонна в Норвегии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп позвонил Путину. Он на 40 минут прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами

    В российском городе мигрант три месяца насиловал сына земляка

    Медведев указал на один итог встречи Трампа, Зеленского и лидеров стран ЕС

    Ветеринар назвал пять слишком сложных в содержании пород собак

    Моника Беллуччи опубликовала фото в купальнике

    Россиянка взошла на горный пик в Киргизии, сломала ногу и оказалась в ловушке без еды

    В США раскрыли возможный рычаг давления на Украину для заключения мира

    Российских студентов решили проверить на принятие ими традиционных ценностей

    Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта вышел в море

    Оправдывающий нападение на «Крокус» мигрант планировал теракт в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости