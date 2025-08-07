Путешествия
17:03, 7 августа 2025Путешествия

Турист пять дней просидел без воды со сломанной ногой на леднике в Европе

The Sun: Американский турист пять дней выживал без воды в горах Норвегии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Турист отправился на ледник в Европе и оказался в ловушке в горах из-за сломанной ноги. Об этом сообщает издание The Sun.

Пропавший без вести 38-летний американский климатический репортер Алек Лун, пишущий для The New York Times и The Guardian, был найден живым в глубине национального парка Фолгефонна в Норвегии. Во время похода мужчина упал и сломал ногу. Ему пришлось пять дней просидеть без воды, он выживал только на двух плитках шоколада.

Репортера заметили с воздуха. Лун рассказал, что несколько дней слышал, как над ним кружат вертолеты, но из-за перелома бедренной кости не мог пошевелиться или подать сигнал о помощи. «Он ничего не пил, пока не пошел дождь», — сообщил источник издания в медицинских кругах.

Путешественника доставили в университетскую больницу Хаукеланда для лечения сломанной кости. «Я думаю, это чудо. Я так благодарна всем, кто участвовал в его спасении», — призналась жена туриста кинорежиссер Виктория Сильченко.

Ранее стало известно, что американский климатический журналист Алек Лун отправил жене свою фотографию из коммуны Одда. После этого он перестал выходить на связь.

