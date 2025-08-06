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12:01, 6 августа 2025Путешествия

Мужчина прислал жене фото из похода в Европе и пропал без вести

Американский климатический журналист пропал без вести на леднике в Норвегии
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Американский климатический журналист Алек Лун пропал без вести на леднике в Европе во время одиночного похода. Об этом сообщает CBS News.

Жена путешественника Вероника Сильченко рассказала журналистам, что ее супруг отправился в поход в коммуну Одда в губернии Хордаланн на юго-западе Норвегии 31 июля. У мужчины не было мобильной связи, но его семья не беспокоилась, потому что у него был большой опыт путешествий. Однако когда он пропустил обратный рейс в Великобританию в понедельник, 4 августа, Сильченко обратилась в полицию.

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Собеседница издания призналась, что Лун прислал ей фотографию с последнего известного места своего пребывания в Одде, и после этого она о нем ничего не слышала. Спасательные работы продолжаются, но операция усложнилась из-за ненастной погоды.

«Алек просто одержим Арктикой. Он обожает ледники и снег, любит исследователей и пишет о климате. Для него это всегда история о том, что из-за изменения климата Арктика сокращается, и он изо всех сил старается попасть в самые холодные страны», — отметила Сильченко.

Ранее турист отправился покорять горную вершину в США и пропал без вести. Перед этим он написал жене и сообщил ей о сложном восхождении и своей усталости.

ЖЗЛ
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