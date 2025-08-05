Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:08, 5 августа 2025Путешествия

Турист покорил горную вершину в США, написал жене об усталости и пропал без вести

People: 38-летний турист покорил вершину горы Клауд-Пик и пропал без вести
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Rexjaymes / Shutterstock / Fotodom

Турист отправился покорять горную вершину в США и пропал без вести. Об этом сообщает издание People.

38-летний Грант Гарднер из Миннесоты пошел в поход по заповеднику в штате Вайоминг. Турист забрался на вершину горы Клауд-Пик 29 июля и написал об этом жене, сообщив о сложном восхождении и своей усталости.

Материалы по теме:
«Передавайте привет йети!» Почему сибирский Шерегеш считается лучшим горнолыжным курортом в России?
«Передавайте привет йети!»Почему сибирский Шерегеш считается лучшим горнолыжным курортом в России?
13 октября 2021
Ски-тур на Эльбрусе: как проходит последняя ночь перед восхождением на вершину и какую опасность таят в себе горные снега
Ски-тур на Эльбрусе:как проходит последняя ночь перед восхождением на вершину и какую опасность таят в себе горные снега
8 октября 2021

По данным полиции, Гарднер готовился спуститься на более низкую высоту для ночлега, но перестал выходить на связь. «1 августа в офис шерифа округа Биг-Хорн поступила информация о задержавшемся туристе в районе Клауд-Пик. После этого началась поисково-спасательная операция», — добавили сотрудники правоохранительных органов.

На данный момент путешественник не найден. К спасательной операции присоединились служебные собаки, вертолет и электронное оборудование для слежения. Однако высокогорный рельеф и сложные погодные условия затрудняют поиски.

Ранее турист оставил свою машину Tesla Cybertruck у Гранд-Каньона в США и пропал без вести. Следователи полагают, что мужчина отправился пешком по самому сложному маршруту к горе Хорсшу-Меса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

    Отсеченная рука монаха в дар Будде осталась нетленной спустя 46 лет

    Москвичей предупредили о резком изменении погоды

    Врачи обнаружили у 23-летней девушки аллергию на менструацию

    Невзоров отказался считать Россию родиной и верить в существование русской культуры

    Волочкова показала квартиру матери с видом на Мариинский театр

    Обладатель тайны из налоговой службы России переехал в колонию

    На Украине захотели осудить покойного лидера ЛДПР Жириновского

    Получивший гражданство Украины Невзоров испугался поездок в страну

    В Петербурге залило автобус

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости