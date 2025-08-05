Турист покорил горную вершину в США, написал жене об усталости и пропал без вести

People: 38-летний турист покорил вершину горы Клауд-Пик и пропал без вести

Турист отправился покорять горную вершину в США и пропал без вести. Об этом сообщает издание People.

38-летний Грант Гарднер из Миннесоты пошел в поход по заповеднику в штате Вайоминг. Турист забрался на вершину горы Клауд-Пик 29 июля и написал об этом жене, сообщив о сложном восхождении и своей усталости.

По данным полиции, Гарднер готовился спуститься на более низкую высоту для ночлега, но перестал выходить на связь. «1 августа в офис шерифа округа Биг-Хорн поступила информация о задержавшемся туристе в районе Клауд-Пик. После этого началась поисково-спасательная операция», — добавили сотрудники правоохранительных органов.

На данный момент путешественник не найден. К спасательной операции присоединились служебные собаки, вертолет и электронное оборудование для слежения. Однако высокогорный рельеф и сложные погодные условия затрудняют поиски.

Ранее турист оставил свою машину Tesla Cybertruck у Гранд-Каньона в США и пропал без вести. Следователи полагают, что мужчина отправился пешком по самому сложному маршруту к горе Хорсшу-Меса.