Турист оставил машину у знаменитой достопримечательности и загадочно исчез

SFGate: Турист пропал без вести в Гранд-Каньоне США

Турист загадочно исчез у знаменитой достопримечательности США, оставив свой транспорт на стоянке. Об этом сообщает издание SFGate.

По данным источника, в понедельник, 28 июля, на южной парковке национального парка Гранд-Каньон полицейские обнаружили машину Tesla Cybertruck без водителя внутри. Электрокар принадлежит 35-летнему Томасу Гиббсу, который перестал выходить на связь с 22 июля и пропал без вести.

Следователи полагают, что в тот день путешественник находился в районе тропы Грандвью, которая считается самым сложным маршрутом и ведет к горе Хорсшу-Меса. Сотрудники парка рекомендуют выбирать эту тропу только опытным туристам из-за сложных условий прохождения.

Поиски Гиббса продолжаются.

Ранее турист отправился в путешествие на велосипеде и пропал без вести. Молодого человека нашли через месяц в тюрьме Ирана.