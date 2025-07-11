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17:08, 11 июля 2025Путешествия

Турист отправился в путешествие на велосипеде, пропал без вести и нашелся в тюрьме Ирана

Bild: Гражданин Франции и Германии оказался в тюрьме Ирана во время путешествия
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Euronews Farsi

Гражданин Франции и Германии оказался в тюрьме Ирана во время путешествия. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

18-летний турист Леннарт Монтерлос отправился из Парижа в Токио на велосипеде 24 августа 2024 года, о чем сообщил своим подписчикам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В конце мая 2025 года он приехал из Турции в Иран, где пропал без вести и вскоре нашелся в местной тюрьме.

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«Мне сказали, что риск слишком велик. Но даже учитывая, что это не Лазурный Берег и необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, для меня это очень хороший опыт», — написал незадолго до исчезновения Монтерлос в своих соцсетях, выложив фото рядом с мечетью в городе Исфахан.

Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 16 июня. Месяц спустя министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил французской газете Le Monde, что турист был арестован за преступление, суть которого не раскрывается.

Ранее сообщалось, что 2 июля Иран закрыл воздушное пространство в целях безопасности. Крупнейший российский авиаперевозчик был вынужден отменить все рейсы из Москвы в Тегеран.

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