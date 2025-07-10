Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:01, 10 июля 2025Путешествия

Крупнейший российский перевозчик отменил все рейсы в Иран

РИА Новости: «Аэрофлот» отменил рейсы в Тегеран до 1 августа
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы из Москвы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, продленных до 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крупнейшего российского перевозчика.

Пассажирам отмененных рейсов предложили возврат денег за авиабилеты или переоформление на более поздние даты.

По данным источника, «Аэрофлот» должен был снова начать летать в Тегеран с 4 июля, после отмены ограничений, введенных из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Но 2 июля Иран снова закрыл свое воздушное пространство в целях безопасности. Тогда российский перевозчик отменил запланированные рейсы до снятия ограничений. Затем билеты стали снова доступны для покупки.

В конце июня стало известно, что две российские авиакомпании возобновят полеты в Израиль. Речь идет о перевозчиках Red Wings и «Азимут».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    40 лет назад произошла крупнейшая авиакатастрофа в СССР — крушение Ту-154 под Учкудуком. Никто не знает, что случилось с пилотами

    Появилось первое фото с открытым гробом на прощании со Старовойтом

    Июнь оказался аномально теплым почти на половине территории РФ

    Возлюбленную Башарова заподозрили в беременности

    Раскрыты попытки Киева добиться разговора Умерова и Хегсета

    Украине предрекли одни из самых тяжелых месяцев в конфликте с Россией

    Женский фестиваль спорта пройдет в Москве. Почему его стоит увидеть всем?

    Реклама

    Крупнейший российский перевозчик отменил все рейсы в Иран

    Зеленский отреагировал на десятичасовой удар ВС России по Киеву

    ФСБ задержала в лаборатории пять членов межрегиональной группы наркодилеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости